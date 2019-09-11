شركة تحتال على 400 سعودية

فتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحقيقًا في واقعة تعرض نحو 400 مواطنة بمنطقة جازان لعملية احتيال قامت بها إحدى الشركات الوهمية.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن المواطنات تعرضن لعملية احتيال قامت بها شركة وهمية، حيث وعدتهن بالتوظيف بعد تلقي دورة تدريبية مقابل مبالغ مالية.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد من المواطنات إلى شرطة جازان ومكتب العمل، أكدن خلاله أن إحدى الشركات عرضت عليهن تلقي دورة تدريبية تنتهي بالتوظيف عبر برامج مواقع التواصل مقابل 200 ريال {54 دولارًا}.

وقامت الشركة بتسليم المواطنات شهادات ورقية غير موثقة، وطلبت منهن التوجه للتوظف في المدارس دون تقديم ما يثبت التحاقهن بالوظائف، كما أن السيدة المسؤولة عن الشركة استأجرت مكتبًا في فندق بجازان وتواصلت مع النساء عبر مجموعة على ”الواتساب“ وأبلغتهن بافتتاح فرع للشركة وتعيين بعض المتقدمات موظفات فيه، وهو ما ثبت كذبه.