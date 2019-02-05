“كان لنا الشرف”.. شركة ألمانية تودع متدربة عراقية بمنتج خاص!

وجهت شركة “ترو فروتس” للعصائر رسالة مؤثرة باللغة العربية على أحد منتجاتها لتوديع إحدى متدرباتها العراقيات واصفة إياها بـ”لورد المتدربين”، وأثنت على موهبتها في تنظيم الفعاليات المقامة في الشركة.

تختلف تقييمات الشركات لمتدربيها وتوديعهم بعد إنهاء تدريبهم فيها. ففي حين يتوقف الأمر على شهادة تقييم وبعض الكلمات لدى البعض، تقوم أخرى بإجراء حفل وداع له، إذا ما شاءت الظروف ألا يتم التوافق على تعيينه فيها، لعدم وجود الشواغر أو التزام المتدربين أنفسهم مع جهات أخرى. لكن حين تقوم الشركة بتوديع أحد متدربيها برسالة على منتج خاص وبلغته الأم، فإن الأمر قد يفوق تصورات البعض.

وجهت شركة ترو فروتس الألمانية لإنتاج العصائر رسالة وداع لإحدى متدرباتها العراقيات باللغة العربية تحت عنوان “كان لنا الشرف” على زجاجة لعصير بطعم الفانيلا، مكتفية بتسميتها “لورد المتدربين”. وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة بون الألمانية مقراً لها: “أنت معنا في محل العصائر منذ ما يزيد عن عامين. في البداية كنا نظن أنك شخص هادئ وصامت للغاية، ولكن بعد ذلك اتضح أن الأمر تجاوز مجرد اسمك الذي يعد مصدر بهجة لنا”.

واعتبرت أن وجود المتدربة العراقية التي ذكر موقع الشركة على الإنترنت أن أسمها لورد كاكوز (تيمناً بمدينة لوردز الفرنسية التي تشتهر بكونها مزاراً للرومان الكاثوليك) في صفوف العاملين في الشركة وطريقته السلسلة المنفتحة “أثارت إعجابنا بك”، مذكرة بروعة وجبة الغداء الأخيرة. وأثنت الشركة على متدربتها لموهبتها في تنظيم الفعاليات المقامة في اللشركة و”فيما يتعلق بالتخطيط للمواعيد في أوقات الاستراحة”، بيد أنها أعربت عن أسفها بالقول: “ولكن للأسف سوف تتركينا ولن تستمرين معنا”.

لكن الشركة تأمل “أن تكون معزتنا لديك قد وصلت إلى احتلال مكان صغير داخل قلبك”، أو “أن تحصل هذه الزجاجة بعد الرشفة الأخيرة على مكان في حمامك وتستخدمها ككأس غسيل الأسنان”. واختتمت الرسالة بالقول: “إننا نكنّ لك كل الحب، حبيبي”. وجاء على موقع الشركة في التعريف بالعاملين فيها أن لورد تحلم تناول “الدولمة” العراقية مع نجمها المحبوب لاعب الكرة البرتغال كريستيانو رونالدو، مشيدة بالطريقة التي تعد أمها فيها هذه الوجبة العراقية.

كما قال إنه رغم موهبة لورد الكبيرة في المراوغة بالكرة، إلا أنها ضعيفة أمام الشيكولاته. يُذكر أن الشركة عادة ما تكتب العديد من الرسائل بشيء من التشويق والفكاهة على زجاجات منتجاتها، فمنها من يتناول تاريخ مدينة بون الألمانية، وأخرى تتحدث إلى الفتيات اللواتي تعاني بشرتهن من “السلوليت” أو “جلد البرتقالة” كما في الاصطلاح العامي الشائع بألمانيا، قائلة: “قولي نعم لجلد البرتقالة” على زجاجة لعصير البرتقال. بينما تُعرض على زجاجة أخرى نصائح لكتابة اعتذار من شخص ما.

ويبدو أن هذه الرسائل على زجاجات “ترو فروتس” جعلت الكثير الأشخاص إلى جمع الزجاجات وعرضها في منازلهم، حتى أن موقع “أي بي” يعج بالإعلانات للبحث عن زجاجة بعينها أو عرضها للبيع.

ورغم المشاعر الجياشة والحزن الذي تبعثه هذه الرسالة، إلا أن لها الحق بالفخر بمثلها.