شرطية تتوج بلقب ملكة جمال ألمانيا

حصلت الشرطية الألمانية نادين بيرنيس والتي تعمل بقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية على لقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2019. وفق ما ذكرت وسائل اعلام المانية.

نادين بيرنيس تبلغ من العمر 28 عاماً وهي مولودة في مدينة شتوتغارت الألمانية٫ وقد حصدت اللقب بصعوبة بعد منافسة قوية كانت تدور بين 15 فتاة أصغرهن عمراً 19 عاماً وأكبرهم عمراً 28 عاماً.

وقالت الشرطية الفائزة انها ترغب بأخذ إجازة لمدة عام كامل للتفرغ للنشاطات الخاصة بملكات الجمال كما اضافت بأن هذا اللقب كان بمثابة حلم قد تحقق بالنسبة لها.

يذكر أن الجائزة التي حصلت عليها الرابحة في المسابقة عبارة عن سيارة فاخرة وملابس وأموال تكفي نشاطاتها لمدّة عام كامل.