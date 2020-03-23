شاهد.. ديانا كرزون تنهار باكية بسبب “كورونا”

انهارت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون في البكاء، أثناء رسالة مصورة وجهتها إلى جمهورها بشأن الالتزام بتنفيذ تعليمات الحكومة الأردنية، والبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت ديانا كرزون تتوسل لجمهورها الالتزام بالعزل المنزلي، قبل أن تنفجر في البكاء، في المقطع المصور الذي شاركته عبر حسابها على موقع “سناب شات” للتواصل الاجتماعي.

وأكدت المطربة الأردنية أن “الوضع خطر وعلينا تصديق ذلك، وأن الأردن تبذل قصارى جهودها من أجل سلامة المواطنين، ولكن علينا مساعدتهم من خلال البقاء داخل المنزل”.

واختتمت ديانا كرزون رسالتها المصورة بتوجيه الشكر للمواطنين الواعين، وجيش وأطباء الأردن، وقالت”لا تخافوا الأردن بخير”.

وكان الجيش الأردني بدأ بالانتشار منذ صباح 19 آذار/مارس وحتى إشعار آخر، لتنفيذ قرار إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ.

وأطلقت السلطات الأردنية، صباح أمس السبت، صافرات الإنذار وذلك إشارة إلى بدء العمل بحظر التجول في البلاد كإجراءات وقائية متخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الأردنية الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبحسب آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين ب‍فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع “worldometers” تجاوز عدد المصابين بالفيروس 320 ألف شخصا، كما تجاوزت عدد الوفيات 13 ألف شخصا، فيما وصل عدد المتعافين لقرابة 96 ألف شخص.