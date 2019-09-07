شاهدي ايفانكا ترامب بأحدث إطلالة لها… فستانها الأصفر يخطف الأنظار! (صور)

استقبل رئيس كولومبيا إيفان دوكي ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب في قصر الرئاسي في العاصمة بوغوتا.



وظهرت إيفانكا بفستان أصفر مثير لفت جميع الحاضرين، حيث بدت بإطلالة ساحرة وأنيقة.

وارتدت إيفانكا ترامب فستانا باللون الأصفر، و المنقوش بالورود، بدون أكمام وقصير.

وانتعلت فى قدميها حذاء أبيض ذات الكعب العالي، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة للغاية.

الى ذلك اعتمدت تسرحية شعر انسيابية، بسيطة وأنيقة، مع ماكياج ناعم.

يشار الى ان إيفانكا تقوم برحلة الى أميركا اللاتينية حاليا.