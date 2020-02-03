شاكيرا ولوبيز يقدمان معا “أفضل عرض في تاريخهما”.. ودقيقة الإعلان بـ 5.6 مليون دولار

كان العرض الذي قدمته النجمتان شاكيرا، وجينيفر لوبيز، أثناء المباراة الختامية لكرة القدم الأمريكية “السوبر بول” ليلة أمس ملفتا حتى وصف أنه الأفضل في تاريخهما.

توسط العرض المباراة، كفقرة ترفيهية للجماهير مدتها 14 دقيقة، لكنها في الوقت نفسه “فترة إعلانية” باهظة الثمن، حيث يبلغ ثمن دقيقة الإعلان الواحدة في هذه الفترة 5.6 مليون دولار. وحظيت المغنيتان الكولومبية والأمريكية بتفاعل واسع من الجماهير في استاد “هارد روك”، ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة العرض، بأنه “الأفضل في تاريخ المغنيتين”. وكانت الأغنية الأخيرة في العرض هي أغنية “واكا واكا”، النشيد الرسمي لكأس العالم لعام 2010.