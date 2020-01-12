يناير 12, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

شاكيرا: لا أريد أن يراني بيكيه زوجة له

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فى :شؤون المرأة
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شاكيرا: لا أريد أن يراني بيكيه زوجة له

كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، سر عدم عقد قرانهما رسميا، بالرغم من أن علاقة حميمية تربطهما منذ عشر سنوات، ولديهما طفلان.

وأوضحت شاكيرا سبب عدم زواجها من بيكيه في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”، قائلة: “بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة – الثمرة المحرمة. أريد أن أبقيه في حالة جيدة. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه”.

يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات.

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