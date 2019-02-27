فبراير 27, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

شاكيرا تمثل أمام القضاء الإسباني بتهمة الاحتيال الضريبي

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فى :شؤون المرأة
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شاكيرا تمثل أمام القضاء الإسباني بتهمة الاحتيال الضريبي

استدعيت النجمة الكولومبية شاكيرا، للمثول أمام القضاء، في 12 حزيران/ يونيو، بأمر من قاض في محكمة في ضاحية برشلونة؛ على خلفية احتيال ضريبي مزعوم بقيمة 14.5 مليون يورو تقريبًا، بحسب ما أفادت مصادر قضائية إسبانية، الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن محكمة كاتالونيا العليا في شمال شرق إسبانيا، حيث تقيم المغنية اللبنانية الأصل مع شريكها جيرار بيكيه لاعب كرة القدم في فريق برشلونة، أن شاكيرا مدعوة للإدلاء بإفادتها عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينيتش).

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