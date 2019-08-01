شابة بريطانية تسقط من الطائرة في حادثة غامضة!

كشفت تقارير إعلامية عن مقتل شابة بريطانية إثر سقوطها الغامض من طائرة صغيرة، بينما كانت تحلق فوق جمهورية مدغشقر في إفريقيا.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية خبر وفاة الشابة، ألانا كوتلاند (19 عاما)، التي اشتهرت بحبها للحياة البرية، في حين لم تعتقل سلطات مدغشقر حتى اللحظة أي شخص على صلة بالحادثة.

وبالرغم من تحدث تقارير كثيرة عن سقوط الشابة بعد فتحها باب الطائرة بنفسها، إلا أنه سيجري قريبا تحديد السبب المؤكد للوفاة، حسب المصادر الرسمية.

وأصدرت السلطات البريطانية بيانا رسميا وصفت فيه الشابة الراحلة بالمتألقة والمستقلة والمحبوبة، كم أضاف البيان أن كوتلاند “اغتنمت كل الفرص التي أتيحت لها بحماس، وأنها طالما سعت لتوسيع معارفها وتجاربها”.

توفيت الشابة في الجمهورية الإفريقية خلال قيامها بمهمة تدريبية تندرج ضمن تعليمها الأكاديمي في كلية العلوم الطبيعية، في جامعة كامبريدج العريقة.