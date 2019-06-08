شابة أمريكية ذات 21 عاما طافت كافة دول العالم

سجلت شابة أمريكية رقما قياسيا عالميا غير مسبوق، عندما تمكنت من زيارة 196 دولة حول العالم وهي ما تزال بعمر الورد.

وفي حال أثبتت “موسوعة غينيس العالمية” رسميا إدعاء الشابة، ليكسي ألفورد، فستحطم بذلك الرقم القياسي الذي حققه الشاب البريطاني، جيمس أسكويث، الذي أنهى جولته حول العالم، عام 2013، وهو بعمر الـ 24 عاما.

يوجد على كوكب الأرض 206 دولة سيادية، 193 منها في نطاق الأمم المتحدة، بينما تعترف وزارة الخارجية الأمريكية بوجود 195 دولة سيادية فقط.

وفي حديثها عن الإنجاز الذي حققته، أكدت ليكسي أنها عانت قلقا شديدا ومرت بصعوبات كثيرة خلال الأشهر الأخيرة من تجوالها حول العالم، وخاصة عند زيارتها لمناطق صعبة الوصول.

وأشارت ليكسي إلى أن أصعب تحد واجهته خلال رحلاتها، الإجراءات البيروقراطية في الحصول على تأشيرات الدخول، حيث أمضت سنوات وهي تحاول الحصول عليها، داخل وخارج الولايات المتحدة.

كما أكدت الرحالة الشابة أن شغفها بالسفر قد أتى من المجال الذي يعمل فيه أهلها، “السياحة والسفر”، حيث تسنى لها زيارة العديد من المدن الهامة حول العالم عندما كانت طفلة صغيرة، ومع بلوغها الـ 18 عاما، انتهت من زيارة 72 دولة.

أما اليوم فقد قدمت ليكسي أكثر من 10 آلاف دليل إلى “موسوعة غينيس العالمية”، لكي تثبت للعالم أنها حققت الرقم القياسي العالمي الجديد، لـ “الرحالة الأصغر سنا في العالم”.