شائعات تتحدث عن اختباء الأميرة هيا الحسين في لندن وبحوزتها مبلغ خيالي

ذكرت جريدة “ديلي ميل” البريطانية أن أميرة دبي، هيا الحسين، تختبئ في لندن مع ولديها، بعد أن هربت من الإمارات العربية المتحدة ومعها مبلغ 31 مليون جنيه استرليني.

وقالت الجريدة أول أمس، الجمعة 28 حزيران 2019، إنه يعتقد بأن الأميرة هيا تسعى للحصول على حق اللجوء في ألمانيا، وأن وسائل إعلام عربية تناقلت أخباراً غير مؤكدة عن قيام دبلوماسية ألمانية بمساعدتها في “الهروب” من الإمارات.

وأشارت الجريدة البريطانية إلى أنه يعتقد بأن الأميرة هيا الحسين، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن، عبدالله الثاني، والزوجة السادسة لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أقدمت على الهرب في البداية إلى ألمانيا مع طفليها جليلة 11 عاماً، وزايد 7 سنوات، بعد طلبها الطلاق من زوجها.

وعززت ديلي ميل خبرها، بالإشارة إلى أن الأميرة هيا لم تظهر على الملأ منذ 20 أيار، ولوحظ غيابها الأسبوع الماضي عن مهرجان “رويال أسكوت” للخيول في دبي، الذي برزت فيه زوجة حاكم دبي بحضورها السنوي على الدوام، وعادة ما ترافق الأميرة البالغة من العمر 45 عاماً زوجها خلال زيارته السنوية للحدث الرياضي.

الأميرة هيا هي الزوجة السادسة لحاكم دبي، تزوجت في عام 2004، وغالباً ما يشار إليها باسم “زوجته الصغيرة”، وذكر موقع “ديلي بيست” الأميركي، أول أمس الجمعة، أنّ الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد، تعيش الآن في مكانٍ سريّ، وتقول المصادر التي نقلت عنها “ديلي بيست” إن طلب الأميرة اللجوء إلى ألمانيا تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وتجاهل الديوان الملكي الأردني حتى الآن التعليق على الأنباء التي تتحدث عن “خلافات” بين حاكم دبي وزوجته الأميرة الهاشمية، ولم يصدر عن أبو ظبي أو عمان أي بيان رسمي يعلق على المسألة.

وتحدثت ديلي ميل عن احتمال اندلاع أزمة بين أبو ظبي وبرلين، على خلفية قضية الأميرة الأردنية التي تسعى للحصول على الطلاق.