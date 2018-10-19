سيدة كوردية تلد 5 توائم بمدينة القامشلي بكوردستان سوريا

وضعت سيدة كوردية خمسة توائم عن طريق ولادة قيصرية في أحد مستشفيات مدينة القامشلي بكوردستان سوريا.

وأنجبت السيدة هناء حاتم التوائم الخمسة وهم ثلاثة ذكور، وبنتان تحت إشراف الطبيبين حنا سالم مقدسي أفريم أخصائي النسائية، وعماد أحمد أخصائي الأطفال في مستشفى الأمل في مدينة القامشلي.

وقالت السيدة هناء لشبكة رووداو الإعلامية: “في حملي الثاني وضعت خمسة توائم عن طريق عملية قيصيرية بعد ولادتي الأولى التي كانت قبل سنة ونصف”.

وأوضحت حاتم أن “الوضع الاقتصادي لعائلتها ليس جيداً، حيث أن زوجها الموظف لدى الحكومة السورية يقبض راتباً شهرياً قدره 35 ألف ليرة سورية (يعادل 80 دولاراً)”.

وناشدت السيدة الكوردية عبر رووداو منظمات المجتمع الإنساني والجمعيات الخيرية بـ “تقديم يد العون لها لشراء احتياجات أطفالها الذين يحتاجون إلى 50 علبة حليب شهرياً”.