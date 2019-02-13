سيدة عشرينية تلد سبعة توائم في العراق

وضعت سيدة عراقية سبعة توائم بـ”ولادة طبيعية” في مستشفى عام بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وقال المتحدث باسم دائرة الصحة في ديالى فارس العزاوي في بيان إن الاطفال هم ذكر واحد وست اناث.

وتبلغ الأم من العمر 25 عاماً.

وقال العزاوي إن الام والاطفال بصحة جيدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وضعت سيدة في ديالى اربعة توائم، وقبل ذلك شهدت محافظات عراقية اخرى ولادات مماثلة لكنها لم تصل الى هذا العدد.

ووصف العزاوي ولادة التوائم السبعة بانها “سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق”.