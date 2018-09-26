سيدة تمزق بطن جارتها الحامل وصراخ الوليد يكشفها

تواجه سيدة تدعى ‘كروز’ حكما بالسجن مدى الحياة، بعدما أقدمت على قتل جارتها، بالاتفاق مع شخص أخر يُدعى وليام هوهن 32 عامًا، دون أن توضح سبب القتل.

وحسبما ذكرت صحيفة ‘ميرور’، فإن والد الضحية ‘سافانا’ وصديقها كانا قد أبلغا عن اختفائها أثناء حملها في شهرها الثامن في أغسطس 2017.

وعقب البحث أكد أحد الجيران أنه سمع صراخ رضيع قادما من إحدى المنازل، وعند الوصول له، عثرت الشرطة على مولود يشتبه في أنه طفل سافانا.

وزعمت السيدة في البداية أن الطفل هو ابنها، إلا أن عثرت الشرطة، على جثة الضحية ملفوفة بالبلاستيك وتطفو على نهر في فارجو، بشمال الولايات المتحدة.

وعتد مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، زعم ‘هوهم’ إنه لم يشترك في الجريمة، قائلًا: ‘عندما جئت إلى المنزل اكتشف أن ‘كروز’ تنظف الدم من الحمام، وقدمت لي الطفلة على أنها واحدة من العائلة’.

وعند مواجهة كروز بالتهمة اعترفت بارتكابها ذلك بالتأمر مع هوهن لقتل جارتهما، وقد تم إعطاء الطفلة إلى والدي أمها المتوفاة لرعايتها.