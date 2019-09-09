سيدة تشكو جيرانها لمحكمة عليا بسبب رائحة الشواء!

رفضت محكمة أسترالية عليا شكوى قضائية تقدمت بها سيدة (نباتية) ضد جيرانها، بسبب “شوائهم اللحم في فناء منزلهم وتعكير صفو حياتها”.

وتدعي السيدة، سيلا كاردين، أن جيرانها يستمرون بإزعاجها بدخان الشواء الذي ينتقل من فنائه إلى بيتها، وخاصة في أوقات الليل. وأشارت تقارير إلى أن “المعركة” القضائية نشبت بين الجارين، كاردين وتوان فو، عام 2017.

ومن جهته، أكد فو أنه قد أزال عدة الشواء من فنائه وأمر أطفاله بعدم اللعب أيضا، حتى لا تنزعج جارته، كبادرة حسن جوار، في حين انقسم رواد شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقضية كاردين.

وعلى الرغم من رفض المحكمة العليا في غرب أستراليا، لشكوى كاردين، إلا أنها تعهدت بالاستمرار في الشكوى القضائية، وأكدت أنها لا تستطيع النوم من رائحة اللحم والسمك المشوي، إضافة إلى رائحة السجائر المنبعثة من فناء جارها.