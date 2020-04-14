سيدات كورونا.. نسوة يتطوعن للإشراف على تغسيل الموتى في إيران

أصبحن يُعرفن بـ”سيدات كورونا”، فالمتطوعات في مدينة قم الإيرانية يقمن بعمل يخاف الكثير من أصحابه القيام به، ألا وهو تغسيل جثث الموتى الذين يقضون بمرض كوفيد 19.

ويوجد في إيران أكبر عدد للوفيات جراء فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن العسير جدا الحصول على معلومات دقيقة عن الوضع داخل البلاد، لكن الكثير مما ينشر في الإنترنت يشير إلى أن المشارح ومستودعات الجثث في إيران لا يمكنها استيعاب المزيد من الجثث.

وفي شريط نشر على شبكة الإنترنت، يصور عامل في مشرحة الجثة تلو الأخرى، وهي ملقاة على الأرض بانتظار دورها في التغسيل. ويقول إن بعضا منها وصل إلى المشرحة قبل 5 أو 6 أيام.

فألقي القبض على العامل، ثم تحول التركيز إلى التعامل مع الغضب الشعبي المتصاعد على حرمان موتى كوفيد 19 من الحصول على مراسم دفن لائقة.

وكان الترويج “لسيدات كورونا” أحد نماذج هذا التعامل. فقد صوّرن في العديد من المواقع الإلكترونية كنسوة يتسمن بالشجاعة انتدبن لتغسيل الموتى حسب الشريعة الإسلامية.

وترتدي المتطوعات ملابس كتب عليها “إذا لم تكن لديك شجاعة الأسود، لا يمكنك الشروع في رحلة الحب”.

لكن ما هي المخاطر المترتبة على تغسيل موتى كوفيد 19؟

كانت التوصيات الرسمية مثيرة للإرباك داخل إيران وخارجها عند بدء تفشي الوباء.

فالحكومة الإيرانية نصحت أول الأمر بالامتناع عن تغسيل الجثث بالماء. لكن في أوائل شهر آذار/مارس، أفتى مرشد الجمهورية الإسلامية بوجوب معاملة جثث موتى الوباء بنفس الطريقة التي تعامل بها أي جثث أخرى، أي تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها.

لكنه أضاف أنه ينبغي للقائمين بهذه المراسم أن ينتبهوا للشروط والضوابط الصحية.

لا يعتقد أن العدوى بفيروس كورونا يمكن أن تنتقل من الجثث إلى الأحياء، لكن منظمة الصحة العالمية تقول مع ذلك إنه يجب توخي “الكثير من الحذر” لقلة المعلومات المتوفرة عن الفيروس.

وتوصي المنظمة بأن يرتدي المتعاملون مع الجثث بدلات حماية شخصية كاملة بما في ذلك أقنعة وقفازات.

لكن رغم المخاطر المجهولة، تواصل “سيدات الكورونا” عملهن على مدار الساعة في إيران.

ويتشكل فريق “سيدات كورونا” من ثلاثة مجموعات، يعمل كل منها لسبع ساعات لتلبية الطلب المتزايد. وتردد عضوات الفرق الأدعية الدينية أثناء عملهن لرفع معنوياتهن. ويقلن إنهن يرددن هذه الأدعية بصوت أعلى عندما يغسلن جثث صغار العمر.

وليست “سيدات كورونا” المتطوعات الوحيدات في إيران، ففي مدينة مشهد شرقي البلاد، يقوم طلاب الحوزة الدينية بتغسيل جثث موتى كورونا.