سكارليت جوهانسون تتعرض لموقف محرج بسبب جواربها/ صور

سكارليت جوهانسون تتعرض لموقف محرج بسبب جواربها – بالصور

تعرضت الممثلة العالمية ​سكارليت جوهانسون​ لموقف محرج بالأمس أثناء توجهها إلى حفل في Chiltern Firehouse بلندن، إذ ظهرت بجوارب شفافة ممزقة بالطول، وهو الأمر الذي التقطته عدسات المصورين وتم التركيز عليه من جانب وسائل الإعلام العالمية.

وتأتي إطلالة جوهانسون هذه، بعد مشاركتها في حفل جوائز الأفلام الأكاديمية البريطانية الثالث والسبعون الـBAFTA، حيث حضر الحفل العديد من النجوم والمشاهير من بينهم؛ براد بيت، ليوناردو دي كابريو، تشارليز ثيرون، روبرت دي نيرو وآل باتشينو وغيرهم من نجوم العالم.

وكانت نافست خلال الحفل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في قصة زواج، لتفوز بالجائزة الممثلة رينيه زيلويجر، عن دورها في فيلم “جودي”.