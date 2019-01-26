ستندهش عند معرفة عمر الفنانة التركية نبهات جهري

لطالما تميزت الفنانة التركية نبهات جهري بأدائها الفني القدير بعدما سطع نجمها في مسلسل “العشق الممنوع” بدور فيروز خانوم من ثم أثبتت جدارتها أكثر من خلال دورها في المسلسل التركي “حريم السلطان” بدور السلطانة الأم حين أبدعت في الدور وقدمته بجدارة.

رغم انتشار اسمها فنياً وشهرتها الفنية الواسعة عالمياً إلا أن الكثيرين من جمهور النجمة التركية نبهات جهري ليسو على دراية بسيرتها الذاتية. الفنانة نبهات جهري هي ملكة جمال تركيا عام 1959 تميزت بجمالها وجسدها الرشيق الذي حافظت عليه حتى في السبعين من عمرها وهو ما يصدم الكثيرين اليوم عند ذكر عمرها الحقيقي.

دخلت نبهات جهري مجال عروض الأزياء وعملت كعارضة ازياء تركية لفترة طويلة من ثم خاضت المجال الفني عام 1961 وكشفت عن جدارتها في التمثيل إلى جانب جاذبيتها وأناقتها ورشاقتها.

تزوجت النجمة نبهات جهري عام1967م من الممثل والمخرج العالمي “يلماز غوناي” وانفصلا بعد فترة قصيرة لكنها لازالت تقدره وتعتبره معلمها الأساسي في الحياة ولا زالت تحترمه كثيراً حتى الان.

تزوجت النجمة التركية نبهات جهري للمرة الثانية عام 1970م ودام زواجها ل6 سنوات من ثم انتهى بالانفصال أيضاً وكان ذلك آخر زواج لها.

آخر الأعمال الفنية التي قدمتها النجمة التركية نبهات جهري كان مسلسل العشق الأسود إلى جانب النجمة التركية توبا بويوكوستين والنجم التركي إنجين أكيوريك.