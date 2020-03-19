زينة تعتذر عن فيديو استهانت فيه بكورونا.. “أنا مرعوبة”

تعرضت الفنانة المصرية زينة لانتقادات لاذعة بعدما ظهرت في مقطع فيديو أثناء مشاركتها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ساخرة من المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت زينة وقتها أن المصريين يأكلون “الفسيخ”، معتبرة أن من يفعل ذلك لن يخاف من كورونا على الإطلاق. هذا التصريح تسبب في هجوم حاد على زينة، خاصةً في ظل تفشي الوباء عبر العالم مخلفاً إصابات ووفيات وشلا للحياة الاجتماعية والاقتصادية عبر العالم.

الهجوم دفع زينة للتراجع عن تصريحها، ونشرت فيديو تعلن فيه اعتذارها. واعتبرت زينة في الفيديو أنه “ليس عيباً أن يخطئ الإنسان ثم يتراجع ويعتذر”.

كما كشفت أنها وقت تصوير الفيديو كانت تشعر بالخوف والرعب من الفيروس، إلا أن بعض أصدقائها حذروها حينها من نشر القلق في المجتمع، مما دفعها للحديث بسخرية عن الفيروس.

وكشفت أنها “في الحقيقة جبانة للغاية” وتخشى على صحة أطفالها وأسرتها. وأكدت زينة أنها لم تكن تستهين بالمخاطر التي شكلها الفيروس، وإنما أساءت التصرف.

وطالبت من متابعيها المكوث في منازلهم حتى تمر المحنة. واعتبرت أن “الجلوس في المنزل هذه الفترة نعمة على الجميع التمسك بها”.

وأوضحت أنها مضطرة للذهاب إلى عملها “لأن الظروف الخاصة بالمعيشة لا ترحم”. وكشفت أنها حينما تعود إلى منزلها تشعر كأنها “وباء” ولا ترغب في الدخول إلى البيت حتى تدخل أي مخاطر على عائلتها. كما كشفت أنها ترى أحلاماً مخيفة خلال نومها، وتشعر دائماً بالقلق.