زيت الزيتون… كنز من الطبيعة لجمالك

يتمتع زيت الزيتون بخصائص مرطبة، مضادة للأكسدة، ومنعّمة مما يجعله مفيداً جداً في المجال التجميلي. ولكن ما هي أفضل الأساليب لاستعماله خلال العناية بالبشرة والشعر؟

“لشجرة الزيتون فوائد تختبئ في جميع أجزائها”، هذه المقولة التي يعرفها جيداً سكّان دول المتوسط، تعلّل استعمال أوراق الزيتون ذات الخصائص المضادة للأكسدة والمزيلة للسموم. أما ثماره فتتحوّل بعد عصرها إلى زيت ذهبي يتمتع بخصائص مرطّبة ومعالجة. يساعد هذا الزيت في تنعيم الأنسجة وتعزيز تجددها مما يؤمّن وقاية من شيخوخة الجلد.

وهذا ما يفسّر استعمال خلاصة أوراق وزيت الزيتون في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر: الكريمات، والحليب المرطّب، وجل الاستحمام، والشامبو، والأقنعة الخاصة بالشعر.

يدخل زيت الزيتون أيضاً في تركيبة العديد من الخلطات التجميليّة الطبيعيّة التي تعتني بالبشرة. ومن خصائصه أنه خالٍ من أي عناصر ممكن أن تتسبب بالحساسية، ولذلك فهو يناسب كافة أنواع البشرات.

– كيف يمكن الاستفادة من خصائصه؟

مستحضرات العناية بالبشرة والشعر المصنوعة من زيت الزيتون أو أوراقه عديدة وفعّالة، ولكن يمكن الاستفادة أيضاً من خصائص هذا الزيت من خلال خطوات يوميّة، غير مكلفة، وسهلة التطبيق.

من استعمالات زيت الزيتون للعناية ببشرة الوجه نذكر إمكانية استعماله كمزيل للماكياج، يكفي تبليل دوائر قطنيّة بماء الأزهار أو جل الصبّار ثمّ إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون إليها للحصول على مزيل للماكياج. ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت الجيرانيوم الأساسي إلى هذه الخلطة في حالة البشرة الدهنيّة كونه يتمتع بمفعول مخفف للإفرازات الزهميّة.

لتحضير قناع منقٍ، يكفي خلط بودرة الطين مع زيت الزيتون للحصول على عجينة تطبّق على شكل قناع مما يساهم في ترطيب البشرة وتنقيتها. أما لتحضير قناع مرطّب، فيجب خلط القليل من زيت الزيتون مع كمية مماثلة من العسل لتغذية البشرة وترطيبها في الوقت نفسه.

بالنسبة للعناية بالشعر، يكفي خلط زيت الزيتون مع عنصر فعّال آخر يختلف وفق نوع الشعر. في حالة الشعر الجاف، يُنصح بخلط زيت الزيتون مع حبة بيض لتغذيته. وإذا كان لون الشعر فاتحاً يمكن إضافة بضع قطرات من الليمون إلى زيت الزيتون لإحياء لونه على أن يتمّ ترك هذا القناع لمدة 15 دقيقة على الشعر قبل شطفه.

إذا كنتِ تبحثين عن مقشّر فعّال للجسم، يكفي خلط زيت الزيتون مع القليل من السكر للتخلص من الخلايا الميتة وترطيب البشرة في الوقت نفسه.

يساعد زيت الزيتون أيضاً على تغذية الأظافر، وذلك من خلال نقعها لمدة 10 دقائق بحمّام مؤلف من زيت الزيتون وعصير الليمون.

– خلطة تدليك للقدمين المتعبتين:

إذا كنتِ تعانين من ثقل وتورم في القدمين بعد يوم طويل متعب، انقعي قدميكِ بخليط من الماء الدافئ والملح لمدة 10 دقائق ثمّ دلّكيها بخلطة من الزيوت. لتحضير هذه الخلطة، أنتِ بحاجة إلى 100 ملليلتر من زيت الزيتون، 40 نقطة من زيت شجرة الشاي الأساسي و20 نقطة من زيت النعناع الفلفلي الأساسي. احتفظي بهذا الخليط في زجاجة محكمة الإغلاق واستعيني بالقليل منه لتدليك القدمين من أطراف الأصابع باتجاه الكعب ومن ثمّ صعوداً نحو الكاحلين مما يساعد على ترطيب بشرة القدمين والتخلّص من انتفاخها وآلامها.

– لوشن أساسي للشعر:

يشكّل هذا اللوشن وسيلة عناية فعّالة جداً بالشعر الجاف، الفاقد للحيوية نتيجة التعرض للشمس أو التلوين المتكرر. لتحضير هذا اللوشن يكفي خلط 60 ملليلتر من زيت الزيتون، و20 نقطة من كلٍ من زيت البابونج الأساسي، زيت اللافندر الأساسي، زيت إكليل الجبل الأساسي، أو زيت الحبق الأساسي. طبّقي هذا الخليط على الشعر النظيف والجاف ثمّ غلّفيه بمنشفة دافئة ورطبة، وعندما تبرد استبدليها بمنشفة أخرى فالحرارة في هذه الحالة تساهم في إيصال خصائص زيت الزيتون إلى عمق الشعر. اتركي هذا اللوشن على الشعر لمدة 30 دقيقة ثمّ اشطفيه جيداً بالماء قبل غسله بشامبو ناعم.