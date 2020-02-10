زوج بيرين سات ينفعل بسبب مشاهدها الجريئة

على الرغم من مرور أكثر من شهر على عرض مسلسل “عطايا” الذي أثارت فيه الممثلة التركي ​بيرين سات​ جدلاً واسعاً بسبب مشاهد لها وصفت بأنها جريئة، والردود الكثيرة التي أتت على هذه المشاهد ولاسيما من زوجها المغني التركي ​كنان دوغلو​، الذي أعرب عن دعمه لزوجته، إلا أن هذا الأمر لايزال إلى اليوم محط إهتمام الصحافة التركية.

وجديد هذا الموضوع، هو إنفعال كنان على أحد الصحافيين، إذ أن كنان دوغلو غضب عندما سأله خلال إحدى المقابلات حول رأيه في تلك المشاهد إذ أجاب كنان: “أنت تسألني دائما عن ذلك، ألا توجد أي مشاهد أخرى يا رفاق؟”.

وأضاف: “تم تصوير هذا المشهد من قبل بيرين وانتهى، فلماذا تصرون على طرح أسئلة حوله في كل مرة، على الرغم من أنني أخبرتكم سابقا أنني راض عن كل ما تفعله زوجتي، ألا يكفي هذا؟”.