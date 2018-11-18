زوجوها لثري في مزاد

أسرة تزوج ابنتهم لثري في مزاد

في واقعة غريبة، أقدمت عائلة من جنوب السودان، على عرض ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً، للزواج، في مزاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنافس في المزاد على الزواج من الفتاة 6 رجال، بينهم مسؤول رفيع المستوى، للحصول على حق الزواج من العذراء الفتية.

وتزوجت الفتاة نتيجة المزاد من رجل أعمال متزوج من تسع نساء، نجح في التغلب على منافسيه الخمسة، ودفع أغلى مهر، وبلغ 500 بقرة و3 سيارات و7.5 آلاف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وشارك في هذا المزاد نائب حاكم إحدى ولايات جنوب السودان، ديفيد مايو رياك، وقدم 250 بقرة كمهر.

وقال ديفيد مايوم رياك: “أنا أعرف هذه العائلة جيدا بحكم جيرة سابقة، وكنت قد وعدت بالزواج من ابنتهم عندما كانت صغيرة”.

وأعلن الفائز، وهو رجل الأعمال كوك آلات، ولديه 9 زوجات، وتظهر صور الزفاف جلوس العريس الفائز بجانب الفتاة التي تنظر بلا مبالاة، وسرعان ما تم حذف الصور وجميع المعلومات حول المزاد من الإنترنت.

وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان إنها أسواق تمارس أنشطة التجارة بالبشر، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتابع أن حقيقة إمكانية بيع فتاة، عبر وسائل التواصل الاجتماعية لتزويجها، لهو أمر فظيع، فهي لازالت طفلة، بينما يتعاملون معها بوصفها سلعة.