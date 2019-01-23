زوجة ولي العهد السعودي ترعى مهرجانا ثقافيا في اول ظهور علني لها

تناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ الظهور العلني لزوجة ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، أثناء حضورها فعالية ثقافية في خطوة نادرة.

وذكر موقع “رصيف 22” في تقرير له اليوم الأربعاء، 22 كانون الثاني 2019، ان الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلنت في وقت سابق، عن رعاية الأميرة السعودية مهرجان “ليالي المشراق 2″، مؤكدة أن الأميرة ستحضر شخصيا المهرجان، في بادرة تعد الأولى من نوعها، حيث يأتي حضور زوجة ولي العهد محمد بن سلمان مناقضا في رده على سؤال طرحته عليه صحافية فرنسية أثناء زيارته فرنسا في نيسان الماضي، حين سألته إن كانت قرينته سترافقه في زيارته المقبلة إلى فرنسا، أو المشاركة في الشأن العام، تزامنا ما يقوم به من إصلاحات في المملكة.

وأضاف التقرير ان بن سلمان، أفاد خلال مؤتمر صحفي، جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا إن “لديه زوجة و4 أبناء، وهم حريصون جدا على أن تسير حياتهم بشكل طبيعي وألا تتأثر بسبب منصبه، وأعلن أنه يريد أن تعيش عائلته حياة طبيعية جدا بعيدا عن الأضواء وعن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم”.

وأشار إلى ان “صور الأميرة سارة لم تظهر في أي فعالية من قبل، حيث يمنع التصوير عادة في الفعاليات التي تحضرها أو ترعاها، وقبل أشهر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور زفاف الأمير محمد بن سلمان في العام 2008 بحضور والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لكن لم تظهر الأميرة السعودية أبدا في تلك الصور”.

وبحسب التقرير فان ظهور زوجة ولي العهد السعودي علنا أثار اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت رائدة الأعمال الإماراتية هالة كاظم، عبر حسابها على “تويتر” قائلة “تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد.. وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات و السيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع”.

فيما كتبت مستخدمة سعودية عن الأميرة قائلة إنها “شخصية لطيفة ومريحة وهادئة وأفضل لها تكون موجودة عن بعد وبحدود نسائي ضيق بما يتناسب مع بيئتنا وشخصيتها الرقيقة”.

بينما كتبت مستخدمة منتقدة رعاية الأميرة سارة للفعالية، قائلة إنه “فيما تقبع رائدات العمل الحقوقي إلى جانب عشرات الناشطات خلف القضبان في السعودية تروج الحكومة إلى مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية ترعاها زوجة ولي العهد. هل هذه ورقة دعائية جديدة يستخدمها محمد بن سلمان لإبعاد الأنظار عن الإنتهاكات بحق النساء؟”.

يذكر ان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تزوج عام 2008 من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.