زوجة محرز تثير الجدل من جديد.. بـ”سهرة ليلية”

ذكرت صحيفة بريطانية أن ريتا جوهال، زوجة النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، شوهدت في أحد النوادي الليلية بلندن برفقة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، فإن ريتا (26 عاما) شوهدت، الجمعة الماضية، في العاصمة لندن في ملهى ليلي يسمى “تاب”، جالسة مع الملاكم البريطاني، أنطوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل.

وروت الصحيفة عن أحد الموظفين في الملهى قوله إن ريتا اصطدمت بجوشوا لحظة مغادرتها الملهى، ليقوم الأخير بدعوتها للانضمام له إلى طاولته المحجوزة في مكان مخصص للشخصيات الهامة.

وأضاف الموظف أنهما كانا يجلسان في جو من الضحك والمرح، وأمضيا الكثير من الوقت معا، وكانت ريتا تضع يدها على ركبة جوشوا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صاحب الملهى قام بإخبار جوشوا بأن ريتا هي زوجة النجم الجزائري، ليظهر الشعور بالإحراج على الملاكم ويعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما، فيما غادر الثنائي الملهى في سيارتين منفصلتين.

والشهر الماضي، نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية خبرا عن جوهال وهي جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

ولاحقا، نشرت جوهال على صفحتها الشخصية في “إنستغرام” صورة من تقرير صحيفة “الميرور”، وأرفقته بتعليق جاء فيه أن “ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب”.