زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث

بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية

أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس، أنها أجرت عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث من المبيض، وستخضع لعلاج خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت كاربونيرو في رسالة عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، أنه تم اكتشاف الورم خلال فحص طبي أجرته منذ أيام، في الوقت الذي لم تستيقظ فيه عائلتها من “حالة فزع”، في إشارة لتعرض زوجها كاسياس لأزمة قلبية بداية الشهر الجاري أثناء مران فريقه بورتو البرتغالي.

وأشارت كاربونيرو في رسالتها “الأمر أصابني هذه المرة. هذه الكلمة الصعبة المؤلفة من 6 أحرف ويصعب علي كتابتها (تقصد السرطان)”، بينما أكدت أنها تشعر بـ”الهدوء والثقة في أن الأمور ستسير على أفضل نحو”.

وتابعت كاربونيرو: “لحسن الحظ أننا اكتشفنا الأمر في الوقت المناسب، ولكن تتبقى أشهر من الكفاح، بينما استمر في العلاج اللازم”.

وجاء إعلان كاربونيرو عن هذا الأمر بعد يوم واحد فقط من احتفال حارس ريال مدريد الإسباني والمنتخب الأسبق ببلوغ عامه الـ38.