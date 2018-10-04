ريهانا تتعرض للسرقة من جديد

تعرّض منزل النجمة الأميركية الشهيرة ريهانا في منطقة هوليوود للسرقة، بحسب موقع Extra، الذي أفاد أنّها لم تكن المرّة الأولى التي يتعرّض فيها المنزل للإقتحام والسرقة، وأن ريهانا لطالما عانت من مشاكل كثيرة مع المعجبين والمتابعين.

وأشار الموقع إلى أنّه خلال الفترة الماضية، دخل شخص غريب إلى منزل النجمة، وجلس فترة طويلة في داخله ولم يلحظه أحد إلا في صباح اليوم التالي، بعدما وجدت ريهانا أن هناك أغراضاً باتت مفقودة من المنزل.

وقد حضرت شرطة مدينة لوس أنجلوس إلى مكان الحادث، ولكنّها رفضت البوح بأي تفصيل عن الموضوع، باستثناء القول أنها تلقت اتصالاً هاتفياً عند سماع الجيران دوي صفارات الإنذار التي تشير إلى وقوع سرقة في المنزل.

وفور حضور أفراد الشرطة، إكتشفوا أنّ وجود زجاج محطم، وجمعوا بعض الإثباتات ضد 3 من المشتبه بهم، في الوقت الذي كانت فيه ريهانا في إمارة دبي تقدّم جلسة عمل وورشة تدريب على الماكياج، حيث وصل سعر البطاقة إلى حوالي 5000 درهم إماراتي.