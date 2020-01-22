يناير 23, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

روسية تفوز بلقب ملكة جمال “سيدات الكون 2020”

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فى :شؤون المرأة
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روسية تفوز بلقب ملكة جمال “سيدات الكون 2020” 

فازت الروسية كسينيا فيبيتسكايا، بمسابقة ملكة جمال “سيدات الكون 2020” في مسابقة شاركت فيها سيدات من كافة دول العالم.

المتسابقة الروسية تبلغ من العمر 43 عاما وهي أم لأربعة أطفال، وقد واجهت منافسة قوية من عدد كبير من المشاركات من مختلف أنحاء العالم.

قالت كسينيا في تصريحات، إنه كان من الصعب على لجنة التحكيم اختيار الأجمل، وأثنت على دور عائلتها وأصدقائها الذين قدموا لها كل الدعم.

وتابعت قائلة “أنا سعيدة لفوزي لأنني تمكنت من إظهار جمال المرأة الروسية للعالم، وقدرتها على التوفيق بين الجمال الخارجي والمهنة والأمومة”.

يذكر بأن كسينيا تهوى قراءة الكتب الأدبية بالإضافة لممارستها رقص التانغو.

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