رهف السعودية “تستفز عائلتها” بصورتين جديدتين

نشرت الفتاة السعودية الهاربة إلى كندا، رهف القنون، صورا جديدة عبر حسابها على موقع “سناب شات”، مرفقة بتعليق تسخر فيه من عائلتها، وفقا لما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقامت رهف بنشر الصورة الأولى وهي تمسك لفافة سجائر، مرفقة بتعليق ساخر “تبخروا يا القنون تبخروا”.

أما الصورة الأخرى، فأظهرت الفتاة السعودية وهي تمسك بكأس من النبيذ الأحمر، وكانت قد نشرت على صفحتها في “تويتر” صورة سابقة مشابهة وهي على متن الطائرة أثناء توجهها إلى كندا.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون قد أقدمت على تذوق لحم الخنزير في كندا لأول مرة في حياتها، وذلك في إطار انطلاقها نحو الحرية التي كانت تبحث عنها، وفقا لما جاء في صحيفة “ديلي ميل”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها رهف محمد، التي قررت التخلي عن لقبها “القنون” بعد تبرؤ عائلتها منها، صورا من هذا النوع، حيث سبق لها أن شاركت متابعيها على موقع “تويتر” صورا لها أثناء مغادرتها تايلاند باتجاه كندا وبحوزتها كأس من “المشروب الأحمر” توقع معلقون أنه نبيذ.

كما قالت وسائل إعلام، إن الشابة السعودية أعربت عن رغبتها في التخلي عن الإسلام.

وتقول رهف إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها، الأمر الذي دفعها للهروب إلى تايلاند، في حين نفت العائلة ذلك، فيما منحها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حق اللجوء، وتم استقبالها في المطار أحسن استقبال وتوفير امتيازات خاصة لها.