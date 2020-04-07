رحيل واحدة من أشهر أولى حسناوات سلسلة جيمس بوند

غيب الموت الممثلة البريطانية أونور بلاكمان، إحدى أشهر حسناوات سلسلة أفلام جيمس بوند، عن 94 عاما وفق ما أعلنته أسرتها.

وقال ابنا بلاكمان بالتبني وأحفادها الأربعة في بيان إن الممثلة توفيت الاثنين “بهدوء لأسباب طبيعية في منزلها في ساسكس (جنوب إنكلترا) محاطة بعائلتها”.

وخضعت لسحر بوند إلا أن المشهد الذي تصد فيه محاولاته الأولى مستعينة بالفنون القتالية تعتبر من الأشهر في سلسلة الأفلام هذه إذ أنها طرحت أشهر عميل سري في تاريخ السينما أرضا.

وجاء في بيان العائلة “كانت أما وجدة محبوبة جدا وممثلة متعددة المواهب. فجمالها وذكاؤها ولياقتها البدنية كانت مصحوبة بصوت فريد وأدبيات عمل عالية”.

وشاركت بلاكمان في مسرحيات كثيرة مثل “ماي فير ليدي” و”ذي ساوند أوف ميوزيك” و”كاباريه”.

واشتهرت الممثلة أيضا بدور كاثي غايل في مسلسل “أفينجرز” التلفزيوني في الستينيات.

وأشاد منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند، مايكل ويلسون وباربرا بروكولي في تغريدة بـ”الموهبة الاستثنائية” التي كانت تتمتع بها بلاكمان.