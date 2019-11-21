نوفمبر 22, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

رحمة رياض توجه رسالة للأطفال في يومهم العالمي (صورة)

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فى :شؤون المرأة
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رحمة رياض توجه رسالة للأطفال في يومهم العالمي (صورة)

يصادف اليوم العالمي للطفل في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام. ويحتفل به لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وفي هذه المناسبة، نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض منشور عبر حسابها على انستغرام موجهة رسالة للأطفال.

ونشرت صورة لأطفال عراقيين وهم يتظاهرون في الساحات وخلفهم العلم العراقي. وعلقت عليها بالتعبير التالي: “لكل طفل، الحق في أن ينعم بالسَّلام، ويحيا حياة حرّة كريمة.” وأرفقتها بالهاشتاغ التالي: #اليوم_العالمي_للطفل.

ويشار الى ان العراق يشهد منذ اسابيع مظاهرات احتجاجية في الشارع من مختلف الأعمار للمطالبة بحقوقهم.

 

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