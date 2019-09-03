سبتمبر 03, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ديك يقتل سيدة في أستراليا!

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فى :شؤون المرأة
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ديك يقتل سيدة في أستراليا!

أعلن طبيب يدعى روجر بيارد مقتل سيدة مسنة في مزرعة جنوبي أستراليا بسبب ديك.
وذكر موقع إذاعة “إيه بي سي” الأسترالية أن الديك قتل العجوز أثناء جمعها البيض بمزرعتها ب‍جنوب أستراليا، بحسب رواية الطبيب.

وصرح الطبيب روجر بيارد، أستاذ علم الأمراض ب‍جامعة أديلايد، في سياق تقريره بأن المرأة البالغ عمرها 76 عاما، توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها في أسفل ساقها، مما تسبب بإصابتها بنزيف بأوردتها المتمددة، ومن ثم سقطت أرضا.

وأضاف بيارد، أنه من المهم إدراك خطورة تمدد الأوردة أو ما يعرف بدوالي الساقين وقال: “إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت لها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين”.

يذكر أن بيارد كان قد نشر دراسة مؤخرا فى مجلة الطب الشرعي، تركزت على مخاطر تعرض كبار السن لمرض دوالي الساقين.

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