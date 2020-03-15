دوناتيلا فيرساتشي تتبرّع لضحايا كورونا

خسائر فيروس كورونا في إيطاليا لا تُعدّ ولا تُحصى، وهذا ما دفع العديد من رجال الأعمال والنجوم والمشاهير للتبرّع في محاولة لسد العجز في المستشفيات، كما فعلت كيارا فيراغني التي جمعت 3.8 ملايين يورو للمستشفيات ودولتشي أند غابانا اللذان خصّصا مبلغاً لدعم جهود البحث العلمي في الجامعات وكذلك جورجيو أرماني الذي تبرّع بما يزيد عن المليون يورو للجهود الطبية.

وبعد أن قدّمت دار فيرساتشي ما يزيد عن 143 ألف دولار في الصين، أعلنت المديرة الإبداعية دوناتيلا فيرساتشي عن تبرّعها وابنتها أليغرا بمبلغ 200 ألف يورو لقسم العناية المركّزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو.

وجاء في البيان الصادر عنهما: “في مثل هذه الأوقات، من المهم أن نكون موحّدين وداعمين لمساعدة جميع أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية، يقاتلون كل يوم لإنقاذ مئات الأرواح، لهذا السبب، قررت أنا وأليغرا تقديم تبرّع شخصي بقيمة 200 ألف يورو لقسم العناية المركّزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو”.

وتوجّهت بالشكر إلى فريق الدعم الصيني الذي وصل إيطاليا لمُساعدتها في الأزمة وقالت المُصممة: “أتوجّه بامتناني إلى جميع الأطباء والممرضات والنظام الصحي الإيطالي بأكمله الذي يعمل بجد لإخراجنا في هذه اللحظة الرهيبة، وأريد أن أشكر وفد الخبراء الصينيين الذي وصل لتوّه إلى روما، بعد أن أحضر معدّات طبية وأدوية حيوية”.

علامة الأحذية الإيطالية الفاخرة سيرجيو روسي أعلنت تبرّعها بمبلغ 100 ألف يورو لأحد المستشفيات في ميلانو، بالإضافة إلى التبرّع بجميع عائدات المبيعات على موقع sergiorossi.com بالكامل لمكافحة تفشّي كورونا وذلك إلى يوم 20 مارس الجاري، بينما أطلق غوزيبي سانتوني، الرئيس التنفيذي لعلامة الأحذية الراقية سانتوني Santoni، مبادرة لجمع التبرّعات رقمياً “أونلاين”، إذا قدّم تبرّعاً بقيمة 50 ألف يورو، وهدفه جمع نصف مليون يورو لدعم منطقة ماركي الإيطالية حيث يوجد مقر شركته.

وقدّمت مجموعة كيرنغ الفرنسية تبرّعاً بقيمة مليونَي يورو لدعم العديد من مؤسسات الرعاية الصحية عبر لومباردي وفينيتو وتوسكانا ولازيو حيث ترتكز أنشطة علاماتها الفاخرة في إيطاليا التي تضم غوتشي وبوتيغا فينيتا وألكسندر ماكوين ومجوهرات بوميلاتو وبالنسياغا وسان لوران وغيرها.

وأعلنت المُديرة الإبداعية سيلفيا فينتوريني فيندي أن مؤسستها كارلا فيندي قدّمت دعماً يبلغ 100 ألف يورو لدعم العناية المُركّزة في أحد مستشفيات روما.