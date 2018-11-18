نوفمبر 18, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

دمية بشرية تثير الجدل… لن تصدق جمالها!

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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دمية بشرية تثير الجدل… لن تصدق جمالها!

مازالت عارضة الأزياء الصينية كينا تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب بشرتها الناعمة، عيونها الواسعة وصورها الجامدة لتبدو شبيهة بالدمية أو المانيكان.
منذ أن بدأت كينا بنشر صورها على صفحتها الخاصة على انستجرام عام 2013، حصلت على عدد هائل من المتابعين وصل اليوم الى أكثر من 700 ألف متابع.

كينا تثبت لمعجبيها أنها ليست دمية وهي تتمتع بجمال حقيقي من خلال عرض مهاراتها في وضع المكياج عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، فضلاً عن نشر صورها دون التبرج لإظهار الفارق .

كينا ليست أول دمية بشرية تتصدر أخبارها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سعت العديد من الفتيات لتقليد الدمى سابقا ونجح عدد قليل فقط في ذلك مثل داكوتا روز في العام 2012. تصدرت العناوين بالإضافة إلى العديد من الدمى البشرية الأخرى، مثل أناستاسيا شباجينا، فاليريا لوكيانوفا، وفانيلا تشامو.

 

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