دراسة: شابة من كل أربع بريطانيات مصابة بمرض عقلي

نشرت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا (NHS) تقريرا صادما يفيد بأن شابة من بين كل أربع بريطانيات مصابة بمرض عقلي، يترافق مع مشكلات عاطفية كالاكتئاب والقلق.

وأكدت الهيئة أن الشابات البريطانيات أكثر عرضة للمشاكل النفسية بالمقارنة مع الشباب البريطانيين، بنسبة تصل إلى 200%، وذلك في شريحة عمرية تتراوح بين 17 و19 عاما.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما، يعانون أيضا من مشاكل نفسية واضطرابات، بنسبة التسع.

إقرأ المزيد

تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ”داء الجرذان” هونغ كونغ شهدت إصابات بمرض خطير جديد

وبناء على ما سبق، حذر الأطباء البريطانيون بشدة من الحالة الصحية غير السليمة للشابات، والتي قد تنجم عن توتر الامتحانات، والمشاكل العائلية والتحرش والاعتداء الجنسي، وكذلك عن مخاطر حديثة ناجمة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوصلت الهيئة البريطانية إلى نتائج التقرير الأخيرة، إثر إجراء دراسة استقصائية شملت أكثر من 9000 طفل وشاب في عموم المملكة المتحدة.

المصدر: BBC News