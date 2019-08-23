خلطة منزلية سهلة للقضاء على رائحة القدمين المزعجة… تعلّميها!

ليس غريباً أن تصدر الروائح الكريهة عن القدمين بين الحين والآخر ويرتبط هذا بأسباب مختلفة، منها الحر ونوعية الحذاء. لكن يمكن وضع حد لهذه المشكلة من خلال اتباع بعض الطرق الطبيعية والقيام ببعض الخطوات السهلة.

ومن تلك الخطوات تحضير مزيج يحتوي على ربع كوب من بيكربونات الصودا، كمية كافية من الماء للنقع وعصير حبة أو حبتي ليمون.

تمزج المكونات جيداً ويسكب المزيج في وعاء كبير تنقع فيه القدمان لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. وللاستفادة من هذه الوصفة قدر الإمكان ينصح بتكرارها مرة اسبوعياً.

كذلك من المفيد فرك القدمين بالليمون بعد الاستحمام مباشرة، ثم ترك العصير يجف عليهما قبل انتعال الجوارب.

ويمكن الاعتماد ايضاً على الخل الأبيض. وفي هذه الحالة يجب مزج ليتر من الماء مع كوب من الخل الابيض ونقع القدمين في المزيج لمدة 15 دقيقة، فحموضة الخل تقضي على البكتيريا الضارة المسببة لصدور الرائحة الكريهة.

ولهذا من المهم تكرار الوصفة مرة كل اسبوع.