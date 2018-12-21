خلطة تبييض الوجه من الخميرة في الشتاء

الخميرة من المواد الغذائية المفيدة للجسم سواء على المستوى الصحي والجمالي، لذا يمكنك اعتمادها على بشرتك للحصول على بشرة صحية ونقية.

تساعد الخميرة بشكل كبير على توحيد وتفتيح لون البشرة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تزيل الجلد الميت والبقع الداكنة التي تتسبب بها أشعة الشمس.

كما تحتوي الخميرة على البروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائيّة التي تغذي البشرة، فضلاً عن الحديد والبوتاسيوم، وتساعد على التخلص من حبوب الشباب، كما أنها تعمل على غلق المسامات الواسعة المزعجة للصبايا.

ماسك الخميرة لتبييض الوجه

– ملعقة كبيرة من الخميرة الطبيعية

– ملعقة صغيرة من الحليب

– ملعقة صغيرة من العسل

اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزّعيها على بشرتك، واتركي الخليط يجف حتى تبدأي بالشعور بـ شد الوجه.

تجنبي عمل أي حركات بالوجه، منعًا من ظهور التجاعيد.

اشطفي وجهك بالماء بعد جفاف الماسك على بشرتك.

كرري الماسك مرة كل أسبوع، وسوف تلاحظين نضارة بشرتك وتفتيح لونها بعد مرور أول أسبوعين.

يمكنك استبدال الحليب بملعقة من الزبادي، للبشرة التي تعاني من الجفاف.