خلطات طبيعية من الرمان بمفعول سحري للبشرة

تكثر منافع الرمّان على البشرة وتتعدّد فوائدُها نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات، والألياف، والمعادن التي تجعل منه فاكهة مفيدة لـ العناية بالبشرة، فهي تعود على البشرة بمفعول سحري إذ تحافظ على نضارتها وشبابها وتعالج شوائبها، ويُعتبر الرمان مادّة مرطبة تعمل على تقشير الوجه، والتخلّص من الخلايا الميتة وتجديدها ما يمنح البشرة الملمس الناعم، كما تعمل ايضًا على تفتيح البشرة وإزالة البقع، وتقليل النمش والكلف.

إليكِ في ما يلي بعض الخلطات الطبيعية من الرمّان التي تعود بفوائد مذهلة على بشرتكِ.

فوائد الرمان للبشرة

نضارة البشرة: يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة؛ فهو غني بفيتامين C والكثير من مضادات الأكسدة، إذ تمنع مركباته من تحطيم الكولاجين في الجلد، الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة ويعالج جفاف البشرة.

تفتيح البشرة: يساعد على زيادة الدورة الدموية، وإصلاح الأنسجة الجلدية التالفة؛ فيعالج مشاكل تصبغ البشرة وحب الشباب والنمش، ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

مقاومة الشيخوخة: لدى هذه الفاكهة قدرة عالية على إصلاح الأضرار الجلدية ليوفر بشرة ناعمة ويطيل من عمر الخلايا التي تشارك في إنتاج الكولاجين، وبالتالي الحفاظ على شباب البشرة والتقليل من حدوث التجاعيد.

الوقاية من أشعة الشمس: يتميز باحتوائه على كميات وافرة من المواد المعدنية الضرورية لصحة البشرة والتي لا تقوم فقط بإضفاء النضارة على البشرة؛ إنما أيضاً تخفّف من حروق الشمس وتزيل التصبغات الجلدية .

علاج الالتهابات الجلدية: لبذور الرمان خصائص علاجية هائلة لتعزيز شفاء البشرة، والإسراع في شفاء الجروح والالتهابات الجلدية؛ حيث يوضع زيت الرمان على المنطقة المصابة، ويضمن شفاء الجرح.

خلطات طبيعية من الرمّان

الرمان والشوفان

المكونات:

نصف كوب من بذور الرمان.

ملعقتان من مسحوق الشوفان.

الطريقة:

تطحن بذور الرمان.

تمزج مع مسحوق الشوفان.

يوضع المزيج على الوجه لمدة 30 دقيقة.

يغسل بماء بارد.

تكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

الرمان والعسل

​​

المكونات:

ملعقة كبيرة عسل عضوي.

ملعقة لب الرمان.

الطريقة:

تمزج المكونات.

توضع العجينة على الوجه مدة 30 دقيقة.

الرمان والليمون

​

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الرمان.

نصف ملعقة صغيرة عصير الليمون.

الطريقة:

تطحن بذور الرمان.

تمزج مع عصير الليمون.

نحصل على عجينة.

توضع على البشرة.

تترك مدة 30 دقيقة.

تكرر الوصفة مرتين أو ثلاثة مرات أسبوعياً.

الرمان واللبن

​​المكونات:

نصف كوب من بذور الرمان.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي.

الطريقة:

عمل عجينة من الرمان.

يضاف إليها الزبادي.

توضع العجينة على الوجه لمدة 20 دقيقة.

تغسل.

تكرر الوصفة مرّتين أسبوعياً.

ـ سيدتي نت