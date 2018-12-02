خلطات طبيعية فعالة جداً لتبييض البشرة بالرمان

تتميّز فاكهة الرمان بالإضافة إلى مذاقها الشهي وفوائدها الغذائيّة، بكونها مفيدة في مجال العناية بالبشرة مما يفسّر الاستعانة بها في العديد من المنتجات التجميلية التي تطلقها المختبرات العالميّة.

يساعد الرمان في تعزيز إنتاج الكولاجين، أي البروتين المسؤول عن نضارة، وليونة، وقوة الجلد. وتحتوي هذه الفاكهة على أنزيمات تخفّف من تكسّر الكولاجين وبالتالي الحفاظ على صحة وشباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

يحتوي عصير الرمان على حمض البانيكيك، وهو أحد الأحماض الدهنيّة التي تتمتّع بفوائد مذهلة من بينها تأمين الرطوبة والليونة للبشرة. ويتمتع هذا العصير بفعالية أيضاً في مجال علاج حبّ الشباب نظراً لغناه بفيتامينC، وقدرته على تنظيم الإفرازات الدهنيّة في البشرة.

يساهم تطبيق زيت الرمان على البشرة في تخليصها من التصبّغات والبقع الداكنة، كما أن تركيزه بمضادات الأكسدة يساهم في محاربة الشيخوخة المبكرة للجلد.

وهو يعمل على تقوية البشرة وحمايتها مما يكسبها مظهراً حيوياً وصحياً. إليكن فيما يلي مجموعة من الخلطات الطبيعيّة التي تعتمد على فوائد الرمان للعناية بالبشرة وحلّ مشاكلها.

– 4 خلطات سهلة التحضير:

تتميّز جميع هذه الخلطات بسهولة التحضير والمفعول السريع اخترن منها ما يناسبكنّ:

• خلطة الرمان المبيّضة للبشرة:

عندما يختلط عصير الرمان مع عصير الليمون وبودرة الكركم نحصل على خلطة مبيّضة لبشرة الوجه تتمتع بفعالية عالية في هذا المجال. يكفي مزج ملعقة كبيرة من كلٍ من هذه المكوّنات، وتدليك الخليط على البشرة مع تجنّب منطقة محيط العينين ثمّ تركه لمدة 15 دقيقة قبل إزالته وغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ. واظبي على استعمال هذا الخليط مرة أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

• خلطة الرمان المقشّرة للبشرة:

للتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة، اخلطي ملعقتين من عصير الرمان، ملعقة من العسل، وملعقة من السكر الخشن ثمّ قومي بتطبيق هذا الخليط على وجهكِ وتدليكه بحركات دائريّة لدقيقتين ثمّ تركه على البشرة لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً. وستكتشفين فوائد هذه الخلطة المجددة للبشرة والمفتّحة للونها.

• خلطة الرمان المحاربة للشيخوخة:

عندما يجتمع عصير الرمان مع نقيع الشاي الأخضر تحصلين على خلطة معزّزة للشباب ننصحكِ بالاستعانة بها عدة مرات أسبوعياً. للحصول على هذه الخلطة يكفي تحضير كوب من نقيع الشاي الأخضر وتركه يبرد ثمّ إضافة عصير نصف حبة من الرمان إليه. غمّسي قطعة كبيرة من الشاش في هذا الخليط وضعيها على وجهكِ لمدة تتراوح بين 5و10 دقائق للاستفادة من مزايا هذه المكوّنات المضادة للشيخوخة.

• خلطة الرمان المرطّبة بالعمق:

إذا كانت بشرتكِ جافة، احرصي على ترطيبها بالعمق من خلال هذه الخلطة السهلة التحضير، يكفي هرس ملعقتين كبيرتين من بذور الرمان وإضافة ملعقتين من الزبادي الكامل الدسم إليها. اخلطي هذه المكوّنات للحصول على مزيج متجانس تطبّقينه على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء ذات الحرارة المعتدلة.