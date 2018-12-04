خطوات سهلة للحصول على مكياج فرنسي ناعم للسهرات

يجمع المكياج الفرنسي بين البساطة والأناقة والرقي في الوقت نفسه، إذ إنه يمنح المرأة إطلالة مثالية ويحافظ على جمالها الطبيعي بعيداً عن المبالغة والإكثار من استخدام مستحضرات المكياج. فإذا كنت من محبات المكياج الخفيف والبسيط وتبحثين عن طلة طبيعية لافتة، سنقدم لك في ما يلي الخطوات الضرورية للحصول على مكياج فرنسي ناعم يناسب سهراتك كافة.

تحضير البشرة

للحصول على مكياج فرنسي ناعم، من الضروري إيلاء البشرة العناية الضرورية اللازمة للوصول الى تغطية مثالية للبشرة. لذلك، قومي في البداية بتنظيف بشرتك وترطيبها.

من ثم، طبقي البرايمر الذي يحافظ عل بشرة ناعمة وعلى ثبات المكياج في آن. بعدها، ضعي الكونسيلر لإخفاء الانتفاخات والهالات السوداء حول منطقة العين. ثم طبقي كريم الأساس بطبقة خفيفة، على أن يكون لونه قريباً الى لون بشرتك.

وأخيراً، ضعي القليل من البلاش على أن يكون بلون فاتح كالزهري مثلاً لإضفاء التوهج والإشراقة على إطلالتك.

مكياج العيون

يتميز المكياج الفرنسي برسمة الآيلاينر الرفيع وظلال العيون الخفيفة. لذلك، طبقي الآيلاينر بخط رفيع على الجفن العلوي، واختاري إما رسمة الآيلاينر المجنح أو عيون القطة.

من ثم، طبقي ظلال العيون بلون ناعم وخفيف، كالأبيض اللؤلؤي على سبيل المثال، كما بإمكانك استخدام ظل العين الرصاصي لتحديد خارج العين بطريقة طبيعية.

ولا تنسي إطلاقاً استخدام الماسكارا بطبقات عدة للحصول على رموش طويلة وكثيفة تعزز من جمال عينيك ونظراتك.

مكياج الشفاه

لا يكتمل المكياج الفرنسي من دون شفاه أنيقة وناعمة، لذلك احرصي على استخدام أحمر الشفاه بألوان ناعمة، لا سيما النيود بتدرجاته، إضافة الى الوردي والزهري والألوان الخفيفة الأخرى.

لكن إذا أردت مكياج شفاه يضج أنوثة وجمالاً، بإمكانك أيضاً اعتماد أحمر الشفاه الأحمر.