خطوات العناية بالبشرة قبل النوم

من المعروف أن البشرة تحتاج للعناية المستمرّة، خصوصاً قبل الخلود إلى النوم، ما يساعدها بشكل ملحوظ في الحفاظ على نضارتها وشبابها.

لذا نعرض لك مجموعة من النصائح والخطوات التي ستسهل عليك الاهتمام ببشرتك قبل النوم، للتركيز عليها وتطبيقها:



– احرصي، في المرحلة الأولى، على إزالة المكياج عن بشرتك مستخدمة مزيل المكياج، إذ غالباً ما يؤدي تطبيق المكياج لساعات طويلة إلى سدّ مسام البشرة والتأثير على صحتها ونضارتها بشكل سلبي.

– نظّفي بشرتك بعمق مستخدمة الغسول ذا التركيبة اللطيفة والمثالية لنوعية بشرتك. وتساعدك هذه الخطوة على التخلّص من الأوساخ والدهون ورواسب المكياج المكدسة على بشرتك والتي تسدّ مسامها وتؤثّر سلباً على نضارتها وصحتها.

– طبّقي القليل من التونر على بشرتك قبل خلودك للنوم، إذ يساهم في الحفاظ على درجة حموضتها المتوازنة ويساعد على تحسين نسيج الجلد.

– لا تنسي تطبيق الكريم المخصص لمنطقة تحت العينين، والذي يساهم في الحفاظ على رطوبة هذه المنطقة الحساسة ويحدّ بشكل ملحوظ من إمكانية ظهور التجاعيد والهالات السوداء.

– لا تترددي في تقشير بشرتك مرّة كلّ أسبوعين على الأقلّ قبل خلودك إلى النوم مستخدمة المقشر ذا التركيبة اللطيفة والمناسبة لنوعية بشرتك، ما يساعدك على التخلص من طبقات الجلد الميت والشوائب المكدسة على البشرة. وينصح إجمالاً بتطبيق هذه الخطوة قبل النوم، إذ يسهل على البشرة إجمالاً ترميم نفسها خلال فترة الليل.

– طبّقي في المرحلة الأخيرة الكريم المرطب بتركيبته المناسبة لنوعية بشرتك، ما يوفّر لها الرطوبة التي تحتاجها ويحميها من الجفاف والتشقق اللذين يؤثّران بشكل سلبي جداً على نضارتها وجاذبيتها.

ـ سيدتي نت