خصلة من شعر ماريلين مونرو تُباع بمبلغ خيالي

ذكر موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير أن أحد معجبي الفنانة الأميركية الراحلة مارلين مونرو قرر شراء خصلة من شعرها بمبلغ خيالي.

وأشار التقرير إلى أنه تمكن من الحصول عليها فعلاً من خلال مشاركته في مزاد علني عبر موقع Moments of Time مقابل 16500 دولار أميركي.

وذكر أن الخصلة تنتمي إلى مقتنيات مزين مونرو الخاص كينيث باتل الذي احتفظ بها منذ العام 1958 وحتى وفاته.

كما أشار إلى أنه وضعها في علبة ذات غطاء زجاجي مع صورة النجمة التي رحلت في 5 أغسطس 1962.

وأفاد بأن الحلاق الراحل أهدى بعض أصدقائه خصلات من شعر مونرو في أوقات سابقة.

ويشار إلى أنه تم بيع أحد فساتين النجمة في العام 2016 بمبلغ وصل إلى 4.8 مليون دولار. وذكر تقرير لصحيفة “ذا أندبندنت” البريطانية أنه مصنوع من الحرير وأنها ارتدته خلال احتفال بيوم ميلاد الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي.