خسرت 10 آلاف دولار بسبب “حرف”.. ثم جاء “التعويض السخي”

كانت واثقة للغاية من نفسها، وسارعت للإجابة على سؤال في مسابقة تلفزيونية، لكن إجابتها كانت خاطئة وخسرت الجائزة المقدرة بـ10 آلاف دولار أميركي.

بدأت قصة الفتاة إيف دوبوا أثناء مشاركتها في برنامج مسابقات على شاشة تلفزيون ترفيهي في كندا، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة الكندية.

وتبارت إيف مع متنافس آخر حول سؤال واحد، سيحصل بموجبه الفائز على مبلغ 10 آلاف دولار، وكان السؤال: ما الطعام المفضل لباباي (شخصية رسوم الكرتون المعروفة)؟

سارعت إيف للإجابة: الدجاج، وهي تتمايل وترقص في إشارة مفرطة على الثقة في الإجابة، ثم وقع الخبر عليها كالصاعقة عندما علمت أن إجابتها خاطئة.

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وفي المقابل، نطق منافسها بالإجابة الصحيحة: السبانخ، ونال الجائزة المجزية.

وقالت إيف بعد انتهاء المسابقة إن الأمر اختط عليها، إذ اعتقدت أن مقدم البرنامج سأل عن “بوبايز”، سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة، التي تبيع الدجاج المقلي.

لكن يبدو أنها لم تسمع السؤال جيدا، إذ إن المقدم قال “باباي” مضيفا له حرف “س” الخاص بالملكية في اللغة الإنجليزية.

لكن الحظ ابتسم في وقت لاحق للفتاة الكندية، إذ أعلنت مطاعم “بوبايز”، أنها اتصلت بـ”إيف” ومنحتها قسائم شراء من المطاعم بقيمة 10 آلاف دولار، تعويضا عن الجائزة.