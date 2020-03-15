خبيرة تجميل عراقية تثير جدلا بعد اقتراحها “مكياج كورونا” (فيديو)

تسببت خبيرة التجميل العراقية، فاطمة الديوان، في جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن كيفية وضع مساحيق تجميل عند ارتداء كمامة واقية من الفيروس.

وارتدت الديوان كمامة، وشرحت كيفية استخدام أدوات التجميل للظهور بمكياج كامل أثناء ارتدائها، غير أن كثيرا من متابعيها انتقدوا تصرفها، وقالوا إنها تستهين بخطر الفيروس بدل تقديم التوعية.

وقالت إحدى المتابعات: ” تصرفك خاطئ مع الأسف، كان يفترض بك أن تصلي من أجل المرضى الذين يعانون، أنصحك بحذف الفيديو”.

وعلقت أخرى “الوباء عالمي وقد حصد أرواحا بأعداد هائلة بينما أنت تقدمين نصائح حول مساحيق التجميل؟ تصرفك يعبر عن الاستهتار بالمرض”.

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