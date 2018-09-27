حيلة سهلة لتكبير العيون بالمكياج!

تعد العيون الواسعة رمزاً للجمال وعنواناً للسحر. وغالبا ما تسعى الفتيات والنساء الى تكبير العيون من خلال طريقة وضع المكياج.

ولتوسيع العيون بصرياً ينصح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر برسم خط الكحل تحت العيون قليلاً بمقدار واحد مليمتر تقريباً، مشيراً إلى أن رسم خط الكحل على خط الماء مباشرة يجعل العين تبدو أصغر حجماً.

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كما يمكن الحصول على تأثير جميل للغاية من خلال رسم خط الكحل بالجزء العلوي للعين على خط الرموش مباشرة، حيث يعمل ذلك على توسيع العيون بصرياً من ناحية ويمنح الرموش مظهراً أكثر كثافة من ناحية أخرى.