حملة فرنسية وجائزة كريستالية لهذه النجمة الهندية

تتعاون النجمة الهندية دبيكا بادكون للمرة الأولى مع دار أزياء Louis Vuitton الفرنسيّة في حملتها الجديدة الخاصة بمجموعة أزياء ما قبل خريف 2020.

تستعين هذه الحملة بمجموعة من المواهب الدوليّة في سلسلة من الصور المستوحاة من أغلفة الكتب وملصقات الأفلام القديمة. وتشارك فيها إلى جانب دبيكا بادكون نجمات عالميّات أمثال صوفي ترنر، وليا سيدو، وأليسيا فيكاندر، وإيما روبرتس، بالإضافة إلى نجوم وعارضين أمثال كودي فرن وجادن سميث.



ظهرت بادكون في هذه الحملة وهي ترتدي ثوباً أسود زيّنته المربعات البيضاء، وقد نسّقته مع معطف رمادي وحذاء جلدي عالي الساق باللون الأخضر. وهي أعلنت عن هذا التعاون في صفحتها على موقع إنستغرام قائلةً: “سعيدة جداً بأن أكون جزءاً من عائلة Louis Vuitton ومن رؤية مديرها الإبداعي نيكولا غيسكيار في مجال الموضة.”

تبلغ بادكون من العمر 34 عاماً. وهي إحدى أشهر النجمات الهنديّات، وسبق أن اختيرت كوجه ترويجي لعدة علامات عالمية منها: L’Oreal Paris، وMaybelline، وTissot، وCoca Cola. كما أنها حصلت يوم الاثنين الماضي على جائزة كريستاليّة من منتدى الاقتصاد العالمي الذي يُقام في مدينة دافوس السويسريّة، وذلك تقديراً لجهودها في مجال دعم الصحة العقليّة. فقد أسست بادكون في العام 2015 جمعية تساعد المصابين بالقلق والاكتئاب، وذلك بعد إصابتها شخصياً بالاكتئاب السريري في العام 2014 وشفائها من هذا الاضطراب النفسي.

وقد تحدّثت دبيكا بادكون خلال هذا المنتدى على التأثير الكبير للاكتئاب والأمراض النفسيّة على الاقتصاد العالمي الذي يُترجم من خلال خسائر تصل إلى حوالي تريليون دولار. وهي تعمل من خلال الجمعية التي أسستها في هذا المجال على نشر الوعي في المناطق الهنديّة الريفيّة حول أهمية علاج الاكتئاب، كما تعمل على تدريب معالجين يساعدون الناس في مجال التغلّب على اضطرابات الصحة النفسية.