حليمة بولند ترفض عرضاً لزيارة العراق وتعلن السبب

حليمة بولند عن الأمن في العراق: لا أريد الموت.. ولن ازوره

رفضت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند السفر إلى العراق رغم تلقيها عرضاً للمشاركة في أحد النشاطات الإعلامية.

ونشرت بولند في فيديو عبر صفحتها على موقع (سناب شات) نص المحادثة والتسجيلات التي دارت بينها وبين احد المنتجين، ساخرة ساخرة من حديثه عن هدوء الأوضاع في العراق خلال ثلاثة اسابيع.

وقالت حليمة بولند مخاطبة المنتج “إزاي تهدأ يا عيني.. حرام عليك شهر 12 (كانون الاول) عيد ميلادي تبي تموتني بعيد ميلادي”، مؤكدة أنها لن تسافر إلى العراق حتى لو عرض عليها 40 مليون دينار كويتي.

وعلقت الإعلامية الشهيرة على حديث المنتج أحمد البريشي بأنه سيتم التخطيط جيداً للحدث، بالقول إنها تحترم العراق، ولكن جمهورها لا يرضى أن تموت.

وكانت بولند قد أعربت في وقت سابق عن حزنها الشديد بعد اغتيال الموديل تارة فارس في بغداد وهي الحالة الرابعة من نوعها خلال هذا العام.