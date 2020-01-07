حقيقة صورة الضابطة الأمريكية التي قيل انها من صفّت سليماني

تداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً لامرأة، قالوا إنها ضابطة أمريكية تم تنفيذ عملية اغتيال قاسم سليماني على يديها.

ونقلت صحيفة سعودية، تصريحات للهيئة العامة لمكافحة الشائعات، حقيقة ما يتداول بشأن فتاة ترتدي زي عسكري زعم أنها ضابطة أمريكية تولت تصفية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة مليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة: إن ما يتداول بعنوان “الإعلام الأمريكي ينشر صورة الضابطة الأمريكية التي تولت تصفية سليماني والمهندس” غير صحيح.

وأوضحت أن الصورة لكازاخستانية روسية تستعرض خوذتها الجديدة لألعاب Airsoft ولديها قناة على اليوتيوب.