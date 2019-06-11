بعد احتفالها بميلادها الـ 93 للمرة الثانية.. حقائق عن ملكة بريطانيا

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الـ 93، للمرة الثانية بعد يوم 21 نيسان الماضي، باستعراض عسكري لحرس الخيالة بالقرب من قصر باكنغهام شارك فيه 1400 جندي.

وشارك في الاستعراض الذي جرى أمس السبت، 8 حزيران 2019، أكثر من 20 طائرة، ما بين طائرات تاريخية وأخرى حديثة، وشارك في العرض هذا العام، نحو 1400 جندي و400 موسيقي و300 حصان تقريبا بينما أطلقت المدفعية 41 طلقة بالمناسبة.

والعرض العسكري، الذي يعرف باسم “تروبينغ أوف ذا كالر”، يقام احتفالا بعيد الميلاد الرسمي لمن يجلس على العرش البريطاني، وهو تقليد متبع منذ أكثر من 260 عاما وينتهي العرض بتحليق لطائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني.

وتحمل ملكة بريطانيا لقب أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم بقاء في الحكم، وعلى الرغم من بقائها 67 عاما على العرش البريطاني، إلا أن هناك العديد من الحقائق حولها ما تزال مجهولة عند الكثيرين، من بينها:

– أطول مدة حكم: أكثر من 80% من البريطانيين، لم يختبروا الحياة تحت حكم أي ملك آخر غير الملكة إليزابيث، التي تولت عرش المملكة المتحدة منذ 6 شباط 1952، وطول فترة حكمها عاصرت أكثر من 14 رئيس وزراء في بلادها بدءا من وينستون تشيرشل .

– التقت الملكة اليزابيت الثانية بـ 11 من أصل 12 رئيسا تولوا رئاسة الولايات المتحدة على مدى فترة توليها العرش البريطاني.

-أصبحت إليزابيث الثانية، ببلوغها عيد ميلادها الـ 93، أكبر من أي ملك بريطاني بنحو 11 سنة و4 أشهر، بعد أن بلغت فترة حكمها 67 عاما و74 يوما، أي أطول من أي فترة حكم أخرى في المملكة المتحدة بثلاث سنوات و224 يوما.

– تحتفل بعيد ميلادها مرتين: ولدت الملكة في 21 نيسان 1926، ومع ذلك، تحتفل بريطانيا بعيد ميلادها “الرسمي”، في شهر حزيران، في موكب احتفالي سنوي يطلق عليه اسم “Trooping the Colour”، والذي يعد احتفالا تقليديا تم اعتماده منذ عام 1748، عندما يكون الطقس أفضل مع اقتراب الصيف.

-لا تمتلك جواز سفر:يمكن للملكة الاستمتاع بالسفر خارج البلاد دون الحاجة إلى هذه الوثيقة، باعتبار أنها تصدر باسمها، وبذلك فهي ليست بحاجة إلى جواز سفر للسماح لها باجتياز حدود البلاد.