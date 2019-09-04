حفيدتا هيفاء وهبي تثيران ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت حفيدتا الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحدث صور لهما.

وشاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، ووالدة الطفلتين وهف ودانييلا، الصور عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، واللتان ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.