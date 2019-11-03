حفيدة ناديا لطفي تثير الجدل

أثارت العارضة الهولندية روز ياسمين أبيلز الجدل بعد تداول صورتها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للشبه الكبير بينها وبين الفنانة القديرة ناديا لطفي.

الشبة الكبير بين العارضة روز ياسمين أبيلز والممثلة ناديا جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيرون إلى أنها حفيدتها، مما جعل اسم ناديا لطفي يتصدر محرك البحث “غوغل” قبل أن يعود ويتبن أن لا قرابة بينهما، بل أن روز ياسمين هي عارضة أزياء مشهورة والوجه الدعائي لماركة “برادا” العالمية.

ومن المعروف أن لـ ناديا لطفي حفيدة إسمها سلمى البشاري من إبنها الوحيد أحمد البشاري، وهي ظهرت في مهرجان الإسكندرية السينمائي وتسلمت جائزة جدتها، بسبب عدم قدرة جدتها على التواجد في المهرجان بسبب ظروفها الصحية.